В массовой драке в Карачаево-Черкесии погиб мужчина

В ходе массовой драки в одном из сел КЧР погиб местный житель. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти его не удалось.
В Карачаево-Черкесии несколько дней назад произошла массовая драка с летальным исходом. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
Потасовка случилась в ауле Сары-Тюз в минувшую субботу, 27 января.
"Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое местных жителей, один из них скончался в больнице. Подозреваемый в стрельбе установлен и задержан по горячим следам"
– управление СКР по КЧР
В настоящее время выясняются все детали произошедшего. По данному факту завели уголовное дело.