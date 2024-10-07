Вестник Кавказа

В Махачкале застройщик продал квартиры в незаконно построенном этаже

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане будут судить руководство строительной компании. Застройщик реализовывал жилье в незаконной пристройке.

Перед судом в Махачкале предстанет застройщик, который продавал квартиры на незаконно построенном этаже многоэтажки. Строительную организацию подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Следствие установило, что строительная фирма получила от городских властей разрешение на строительство 16-этажки. Однако застройщику такое количество этажей  показалось недостаточным, в связи с чем он возвел еще один "тайный" этаж, где также были сделаны квартиры. Санкции на такое строительство получены не были, но застройщика это не остановило. Продажа жилых помещений на незаконном этаже принесла нечистым на руку махачкалинским зодчим более 4 млн рублей. 

Прокуратура не оценила "высоких" устремление строительной фирмы и возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

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