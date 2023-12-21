В лобовом ДТП в Адыгее погибли трое человек

На трассе Майкоп – Адыгейск сегодня лоб в лоб столкнулись два автомобиля – в аварии погибли трое пассажиров иномарок, еще четверых госпитализировали с различными травмами.

Сегодня в районе 15:30 на федеральной автодороге А-160 в Адыгее в лобовом столкновении сошлись две иномарки - Mercedes и Nissan, на месте ДТП погибли три человека, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по республике.

"В результате происшествия на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу"

- МВД Адыгеи

Авария произошла в Теучежском районе, недалеко от аула Понежукай, на 35-м километре участка трассы "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск". По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнулся с японской иномаркой, - добавляют в ведомстве.

С учетом сложных погодных условий и происшествия к месту подтянуты дополнительные наряды ДПС, они обеспечивают на месте аварии безопасный проезд других транспортных средств.