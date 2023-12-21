КамАЗ протаранил маршрутку на Ставрополье, множество жертв

Сегодня днем маршрутное такси, везшее пассажиров из Пятигорска в поселок Пятигорский, столкнулась с КамАЗом – выжили лишь один его пассажир и водитель грузовика, они доставлены в больницу.

Трагедией закончилась поездка маршрутного такси из Пятигорска в поселок с таким же названием в Предгорном округе Ставропольского края – из-за невнимательности водителя погибли семеро пассажиров маршрутки и сам водитель, выжили лишь один пассажир и водитель грузовика, протаранившего "ГАЗель", сообщает в своем Telegram-канале региональная госавтоинспекция.

"Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу"

– ГАИ Предгорного района

ДТП произошло сегодня в районе 14:00 мск на 45-м километре автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск рядом с поселком Пятигорский, поселок был конечным пунктом маршрута микроавтобуса. В ее салоне находились семь пассажиров и водитель, передает РИА Новости.

"Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа"

– ГАИ Предгорного района

Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.