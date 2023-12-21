Смертельное ДТП произошло в Андроповском районе Ставрополья

Выезд на "встречку" стал причиной автокатастрофы в Ставропольском крае. В столкновении трех машин погибли два человека.

Авария с жертвами и пострадавшими случилась на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

Место ДТП – 303-й километр трассы "Кавказ", Андроповский район, время – примерно 19 часов.

Водитель "Дэу Нэксия" переехал через тросовое ограждение и оказался на встречке, где сначала врезался лоб в лоб с "ВАЗ-2114", в котором ехала семья из Андроповского района, а потом, по касательной, – с пассажирским микроавтобусом.

Жертвами аварии стали водитель "Дэу" и ехавшая в "Жигулях" женщина.

"Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска"

– ГИБДД

Почему погибший водитель Дэу вылетел на встречную полосу, пока неизвестно. Правоохранители не исключают, что он мог уснуть за рулем.

Установлена и его личность – это 27-летний житель соседнего региона, в последние два года он десять раз нарушал правила дорожного движения, чаще всего превышал скорость.