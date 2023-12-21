Вестник Кавказа

Цепная авария произошла в столице Турции

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Массовое ДТП случилось сегодня в Анкаре. В общей сложности столкнулись более двух десятков автомобилей.

Крупная автоавария произошла в турецкой столице сегодня вечером, о ней пишут местные СМИ.

Участниками ДТП стали 26 машин.

"Авария произошла в вечерние часы в районе Аккепрю на бульваре Мевлана"

– СМИ

Известна и предварительная причина автокатастрофы – по всей видимости, ее спровоцировала мокрая от дождя и скользкая дорога.

Есть пострадавшие – трое получили небольшие травмы. Причинен ущерб и машинам.

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