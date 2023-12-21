Цепная авария произошла в столице Турции

Массовое ДТП случилось сегодня в Анкаре. В общей сложности столкнулись более двух десятков автомобилей.
Крупная автоавария произошла в турецкой столице сегодня вечером, о ней пишут местные СМИ.
Участниками ДТП стали 26 машин.
"Авария произошла в вечерние часы в районе Аккепрю на бульваре Мевлана"
– СМИ
Известна и предварительная причина автокатастрофы – по всей видимости, ее спровоцировала мокрая от дождя и скользкая дорога.
Есть пострадавшие – трое получили небольшие травмы. Причинен ущерб и машинам.
Читайте нас в Дзен Новости Google News