В Лачин продолжают возвращаться вынужденные переселенцы

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Из Баку в Лачин выехали 25 семей бывших вынужденных переселенцев. В родном городе их ждут новые дома и развитая инфраструктура.

В восстановленный Лачин продолжают возвращаться бывшие вынужденные переселенцы.

Так, очередная группа (25 семьи – 96 человек) переселяющихся граждан была отправлена из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Баку.

Отметим, что их ждут новые дома с развитой инфраструктурой. В настоящее время в городе проживает 1052 человека или 272 семьи.

Азербайджанское население вернется во все города

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в процесс возвращения местного населения в скором времени будут включены и города, где конституционный строй Азербайджана был восстановлен 20 сентября этого года.

"Надо отметить, что возвращение жителей в те же Ходжалы и Ханкенди предполагалось еще в 2020 году – оно было прописано в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года. Уже тогда предполагалось, что наряду с армянским населением, которое проживало в зоне временного размещения российских миротворцев, в ней будут жить и азербайджанцы, которые туда вернутся под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Не было только определено, когда именно они возвратятся", - напомнил он.

"На данный момент, как я знаю, Комитет по вопросам вынужденных переселенцев провел встречу с бывшими жителями Ханкенди касательно возвращения в родные края. Поэтому население вернется во все азербайджанские города обязательно", - заверил Ровшан Ибрагимов.

Все освобожденные города будут возвращены в азербайджанскую экономику. "Что касается Ходжалы и Ханкенди, то сейчас будет проведен мониторинг, какой промышленный формат производства там имеется или же сохранился с советских времен. Не секрет, что в советское время их экономика была тесно интегрирована в экономику Азербайджана по логистическим причинам. С началом войны эти связи разорвались, а война длилась три десятилетия, и сейчас у Баку нет четких сведений, какой именно промышленностью непосредственно обладают Ханкенди или Ходжалы", - пояснил экономист.

"Известно, что в советские времена жители Ходжалы в первую очередь занимались сельскохозяйственной деятельностью, а в Ханкенди была представлена довольно широко легкая промышленность. Я думаю, в этом формате, учитывая те возможности, которые открываются в самом Карабахе, и будут восстанавливать оба города: в Ханкенди будет развиваться в первую очередь промышленная основа, а в Ходжалы – возможности для использования сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственной промышленности", - заключил Ровшан Ибрагимов.