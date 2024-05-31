В Крым возвращается лето

На смену затяжным дождям, ливням и грозам, обрушившимся на Крым в конце мая, уже завтра на полуострове установится ясная солнечная погода, а температура воздуха начнет расти и скоро преодолеет летние показатели нормы, прогнозируют синоптики.

Уже завтра, во вторник, 4 июня, в Крыму ожидается аномальная жара, предупреждают синоптики Крымского гидрометцентра.

"С 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы"

- сайт гидрометцентра Крыма

После длительных дождей столь резкий рост температуры довольно опасен – это, в первую очередь, большая влажность, которая переносится тяжелее, чем сухая жара. Это и возможность солнечного удара, поэтому четыре дня жары лучше пережить дома или в гостиничном номере, а чтобы было прохладно, физически не переусердствовать.

На улице же лучше находиться по возможности в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, а также пить побольше чистой прохладной, но не холодной воды, советуют спасатели.