В крещенский Сочельник Черное море станет большой купелью

Духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря в крещенский Сочельник, а самые смелые смогут окунуться в святой морской воде.

В праздник Крещения Господня духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, сообщает сайт Крымской митрополии.

"Для многих стало доброй традицией накануне Крещения Господня окунаться в купель или источник. Причем многие утверждают, что нужно успеть окунуться до рассвета 19 января, иначе потом вода становится не такой святой. Но это домыслы. Вода на Крещение является святой весь день. Духовность и святость нельзя измерить физическими величинами, определить, до какого времени дня вода святая, а после – нет. Желающие могут окунаться в воду весь день. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами"

- сайт Крымской митрополии

Церемонии освящения морской воды пройдут в Севастопольском и Сакском благочиниях, а также в Алуште, Балаклаве, Гурзуфе, Евпатории и Ялте – точный график можно узнать на сайте Крымской митрополии.

Напомним, Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел креститься на реку Иордан к Иоанну Предтече. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения - в Сочельник (вечер накануне Крещения) в храме, а также в день праздника под открытым небом.