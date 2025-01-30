В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Кремле отказались дать ясность относительно возможных контактов Трампа и Путина. Официальный спикер Кремля Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от однозначного ответа на сообщения о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть"
– Дмитрий Песков
Отметим, что западные СМИ ранее сообщали о телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Стороны якобы обсуждали пути решения украинского кризиса.