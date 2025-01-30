Вестник Кавказа

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
В Кремле отказались дать ясность относительно возможных контактов Трампа и Путина. Официальный спикер Кремля Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от однозначного ответа на сообщения о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа

"Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть"

– Дмитрий Песков 

Отметим, что западные СМИ ранее сообщали о телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Стороны якобы обсуждали пути решения украинского кризиса.

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