Трамп захотел купить сектор Газа

Дональд Трамп после резонансных заявлений о возможной покупке Гренландии нашел новую "цель". Теперь американский лидер вознамерился приобрести сектор Газа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может купить сектор Газа. По планам Трампа, восстанавливать анклав должны будут арабские страны.
"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой"
– Дональд Трамп
Как передает Associated Press, Трамп придерживается идеи устранения ХАМАС от управления анклавом.
Сама Газа должна быть полностью перестроена, а местные жители переселены в арабские страны после переговоров с США. Президент США выразил уверенность, что палестинское население одобрило бы такой план.