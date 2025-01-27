Трамп готов встретиться с Путиным "в подходящий момент"

Президент США сообщил, что встреча с российским лидером может состояться "в подходящий момент". Ранее он рассказал, что говорил с Путиным.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в подходящее время готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент"

– Дональд Трамп

В беседе с журналистами он также поделился, что уже говорил с Путиным и выразил надежду, что "разговоров будет гораздо больше". Политик отказался уточнять, как часто происходят такие разговоры.

"Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах. Но я думаю, что мы добиваемся прогресса"

– Дональд Трамп

Ранее в Кремле дали уклончивый ответ на вопрос о том, беседовал ли президент РФ с американским коллегой в последнее время.