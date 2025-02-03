Трамп говорил с Путиным - СМИ

Президент США Дональд Трамп провел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, передает New York Post со ссылкой на главу Белого дома.
"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине"
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Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, сколько раз он беседовал с российским коллегой. При этом президент США вновь заявил, что у него есть конкретный план по разрешению украинского конфликта и призвал приступить к организации встреч.
Вопрос о разговоре Трампа и Путина прокомментировал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при администрации Трампа возникает много разных коммуникаций по разным каналам.
"На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть"
– Песков