Вестник Кавказа

Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Трамп оценил возможность встречи с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп оценил возможность встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он не назвал точных сроков, но спрогнозировал, что она произойдет достаточно скоро.

Встреча в двустороннем формате с президентом РФ Владимиром Путиным возможна в обозримом будущем, заявил новый лидер США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Вашингтоне.

Он также прокомментировал свои отношения с российским президентом и назвал их хорошими, а также передал, что они всегда такими были.

"У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения"

- Дональд Трамп

Напомним, что шесть раз Владимир Путин и Дональд Трамп общались лично, когда новый хозяин Белого дома находился в должности президента США 2017-2021 годах. После этого встреч или разговоров по телефону не было.

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