Все встречи Трампа и Путина до 2025 года: когда и где проходили?

Встреча Трампа и Путина в 2025 году – одна из самых обсуждаемых в мире тем сегодня. Вспомним прежние переговоры президентов США и России, их отношения и расскажем, когда и где готовится новая встреча.

20 января Дональд Трамп официально стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. Это его второй строк на почетном посту главы государства. Как до, так и после инаугурации самыми обсуждаемыми темами стали встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и дальнейшее развитие российско-американских отношений. Вспомним, сколько раз и где встречались лидеры ранее.

© Фото: Белый дом

Отношения Дональда Трампа и Владимира Путина

Для начала надо отметить, в каких отношения состоят Дональд Трамп и Владимир Путин. Еще в ходе президентской гонки американский лидер оценил отношения с российским президентом как хорошие. В Кремле заявляют, что лидеры стан относятся друг к другу с уважением.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах 2024 и подчеркнул, что Москва готова к диалогу с новой администрацией. Новый хозяин Белого дома также настроен на конструктивные переговоры.

Все встречи Путина и Трампа

Всего Владимир Путин и Дональд Трамп общались лично шесть раз. Все эти контакты пришлись на время, когда Трамп занимал пост президента США в первый раз в 2017-2021 годах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саммит G20 в Гамбурге (Германия), 7 июля 2017 года. За два дня до этого президенты общались по телефону на протяжении около 2 часов, вместо запланированных 40 минут. Владимир Путин объяснил это тем, что накопилось много актуальных вопросов, требующих обсуждения, включая обстановку на Украине и в Сирии.

Саммит АТЭС в Дананге (Вьетнам), 10 ноября 2017 года. Тогда лидеры не смогли провести полноценную личную встречу, они переговорили просто на полях мероприятия. В Белом доме это объяснили несовпадением графиков.

Саммит Россия — США в Хельсинки (Финляндия), 16 июля 2018 года. Первая и единственная полномасштабная встреча двух президентов прошла в Хельсинки. Их переговоры за закрытыми дверьми длились более двух часов. Стороны остались ими довольны.

"В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей... Мы хорошо поговорили с президентом Трампом и, надеюсь, стали лучше понимать друг друга. И я ему за это благодарен"

- Владимир Путин

© Фото: сайт Кремля

Российский президент также расценил встречу как первый шаг в направлении налаживания отношений РФ и США, несмотря на существующие проблемы.

Мероприятия в связи с окончанием Первой мировой войны в Париже (Франция), 11 ноября 2018 года. Тогда также не произошло полномасштабной встречи несмотря на то, что она планировалась. Власти Франции попросили президентов отложить переговоры до саммита G20 в Аргентине, чтобы не отвлекать общественность от темы праздника.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина), 1 декабря 2018 года. И снова полноформатной встречи двух президентов не состоялось. В последний момент ее отменил американский лидер. Несмотря на это, Путин и Трамп смогли провести короткую беседу во время ужина.

Саммит G20 в Осаке (Япония), 28 июня 2019 года. Это последняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она длилась более часа. Тогда президенты подчеркнули важность налаживания отношений между Россией и США и договорились о дальнейшем обсуждении контроля вооружений.

Тогда же российский лидер пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Американский президент позитивно отреагировал на приглашение, однако в итоге не приехал.

Встреча Путина и Трампа 2025

В начале января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встречу с Владимиром Путиным вскоре после вступления в должность 20 января. Его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что подготовка к встрече идет полным ходом и что перед ней будет организован телефонный разговор между президентами. Он может состояться через несколько дней или недель.

© Фото: сайт президента России

Когда пройдет встреча Путина и Трампа?

Еще до инаугурации 20 января Трамп заявил, что встреча с Путиным может пройти в течение следующих 6 месяцев. Более точная дата, вероятно, появится уже в скором времени.

Где пройдет встреча Путина и Трампа?

Кремль сообщил о нескольких странах, проявивших желание стать местом встречи двух президентов, однако не стал их называть. Сейчас известно лишь о двух государствах, выступивших с подобной инициативой, — Сербии и Швейцарии.

Вероятными местами встречи также могут стать Индия и Вьетнам, которые ранее предлагали свои посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине, который будет в центре обсуждения двух лидеров. В европейской части мира местом переговоров могут выступить Венгрия и Словакия, лидеры которых поддерживают как Путина, так и Трампа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, политические аналитики предполагают, что встреча может пройти в Белоруссии, Турции, Катаре, ОАЭ или других странах.

Есть еще вероятность, что перед полномасштабной встречей будет проведена подготовительная в рамках какого-либо саммита. В 2025 году крупные мероприятия пройдут в Малайзии, Германии, Бразилии, США и Южной Корее.