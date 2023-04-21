В Красной Поляне временно запретили пользоваться горнолыжными трассами

Опубликовано: 12:12, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На курорте Красная Поляна в Сочи временно закрыли горнолыжные трассы. Соответствующее решение принято в связи с возросшим риском схода лавин.

Горнолыжные трассы курорта Красная Поляна в Сочи временно недоступны для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 апреля в Telegram-канале курорта.

В нем подчеркивается, что доступ к трассам ограничен из-за высокого риска схода лавин.

Соответствующее решение было принято лавинной службой после обследования трасс.