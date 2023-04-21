В Красной Поляне временно запретили пользоваться горнолыжными трассами

На курорте Красная Поляна в Сочи временно закрыли горнолыжные трассы. Соответствующее решение принято в связи с возросшим риском схода лавин.
Горнолыжные трассы курорта Красная Поляна в Сочи временно недоступны для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 апреля в Telegram-канале курорта.
В нем подчеркивается, что доступ к трассам ограничен из-за высокого риска схода лавин.
Соответствующее решение было принято лавинной службой после обследования трасс.