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В Красной Поляне временно запретили пользоваться горнолыжными трассами

В Красной Поляне временно запретили пользоваться горнолыжными трассами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На курорте Красная Поляна в Сочи временно закрыли горнолыжные трассы. Соответствующее решение принято в связи с возросшим риском схода лавин.

Горнолыжные трассы курорта Красная Поляна в Сочи временно недоступны для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 апреля в Telegram-канале курорта.

В нем подчеркивается, что доступ к трассам ограничен из-за высокого риска схода лавин.

Соответствующее решение было принято лавинной службой после обследования трасс.

Когда закроют горнолыжные курорты в Сочи?

Когда закроют горнолыжные курорты в Сочи?

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