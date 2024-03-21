В Красной Поляне нашли захоронение бронзового века

Древнее погребение обнаружили в Сочи при строительных работах. Теперь на участке работают археологи, а найденные доисторические останки представляют интерес для науки.

Археологическое открытие случайно было сделано строителями в сочинской Красной Поляне.

"В Красной Поляне в районе комплекса дольменов при работе строительной техникой на земельном участке обнаружена колодцеобразная могила дольменного периода, внутри которой (...) черепа и кости"

– Сочинское географическое общество

Археологам уже удалось установить, что погребение было создано в бронзовую эру, 1,7 тыс лет до нашей эры. Останки в древней могиле хорошо сохранились, ученые займутся из изучением, передает "Интерфакс".