Вестник Кавказа

В Краснодарском крае инвестируют 2,5 млрд рублей в создание селекционного центра

В Краснодарском крае инвестируют 2,5 млрд рублей в создание селекционного центра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Современный селекционно-семеноводческий центр планируется возвести в Краснодарском крае. Объект даст региону 150 рабочих мест.

В Краснодарском крае инвестируют 2,5 млрд рублей в создание селекционно-семеноводческого центра, об этом сообщили в  пресс-службе региональной администрации. 

«Сегодня мы исходим из приоритетов этой отрасли, так как наш регион – гарант продовольственной безопасности. Независимость будет, когда мы полностью обеспечим себя качественными семенами собственной селекции» 

 — вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

Аграрный центр планируется возвести в течение двух лет, в создании объекта примут участие в том числе деятели науки. Ожидается, что селекционный центр будет давать около 25 тысяч тонн семян каждый год, что должно помочь аграрному сектору снизить зависимость от импортной продукции. 

Задачами селекционного центра являются создание гибридов культур, устойчивых к негативным воздействиям внешней среды и дающих высокие урожаи, а также поддержание биологических коллекций.

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