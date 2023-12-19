В Краснодаре возведут первый IT-парк

В кубанской столице реализуют проект по строительству парка инновационных технологий, который будет создан по подобию Сколково. Открыть объект планируется в конце следующего года.

Власти Краснодара намерены создать первый в регионе IT-парк. За основу планируется взять концепцию инновационного центра Сколково. Открытие кубанского парка намечено на конец следующего года. Об этом рассказали в департаменте информатизации и связи края.

На месте будущего парка уже возвели здание и приступили к монтажным работам кровли и водоотведения.

Будущий IT-парк разместится на 20 тыс квадратных метрах. Власти региона планируют потратить на его возведение свыше 500 млн рублей.

После запуска новый объект позволит создать около тысячи рабочих мест.