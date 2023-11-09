В Краснодаре построят аквапарк с раздвижной крышей

В столице Кубани собираются возвести крупный аквапарк в виде ангара с раздвижной крышей. На реализацию проекта собираются потратить 780 млн рублей.

Власти Краснодара намерены вложить в реализацию нового городского аквапарка 780 млн рублей. Здание комплекса собираются выполнить в виде крытого ангара, крыша которого будет раздвигаться. Информация о масштабном проекте была опубликована на сайте инвестиционного портала Краснодара.

Отмечается, что сейчас на месте будущего комплекса находится здание старого аквапарка, которое будет полностью модернизировано.

Общая площадь новой постройки составит 14 тыс квадратных метров.

Комплекс будет состоять из трех зон. Одна из них будет находиться на уже имеющейся набережной. Там создадут место для общественного питания.

Центральную часть аквапарка займет бассейн для взрослых. В третьей зоне расположатся аттракционы и водные горки.