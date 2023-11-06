В Краснодаре построят новую городскую трамвайную линию

Новая линия самого популярного в Краснодаре транспорта, трамвая, протянется на запад кубанской столицы, что позволит улучшить ее транспортную доступность.

Проект по масштабному транспортному развитию кубанской столицы получил новое развитие – накануне госэкспертиза одобрила проект 1 этапа строительства Западной трамвайной линии Краснодара, сообщается в Telegram-канале проекта.

Строительство новой, Западной трамвайной линии, пройдет в два этапа – от Западного депо до улицы Красных Партизан, а затем до "Немецкой деревни", передает "АиФ-Юг".

На первом этапе будут построены 2,2 км трамвайных путей, а также четыре остановочные платформы с павильонами, которые будут адаптированы для маломобильных граждан с остановочными павильонами.

С получением необходимых разрешений будет построен и второй этап. Новая ветка, которая заработает в 2026 году, сможет перевозить до 14,5 млн человек и существенно повысит транспортную доступность для жителей западной части города, а остальные краснодарцы смогут комфортно добираться до "Города спорта", "Баскет-Холла" и нового Парка достижений, который скоро вырастет в этом районе.