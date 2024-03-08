В "Краснодар" вернется Мусаев – СМИ

Тренер Мурад Мусаев может возглавить "Краснодар". Он – один из главных кандидатов на этот пост. Ранее "быки" уволили Владимира Ивича.

Бывший наставник "Краснодара" и азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев близок к возвращению в кубанский клуб, сообщают СМИ.

Отмечается, что российский специалист – один из главных кандидатов на должность главного тренера горожан. По заявлениям источников, клуб уже провел переговоры с 40-летним Мусаевым.

СМИ подчеркивают, что тренер может возглавить "Краснодар" до конца сезона. При этом соглашение может быть продлено в случае попадания команды в призеры текущего чемпионата России.

Ранее "быки" попрощались со своим тренером Владимиром Ивичем. Под его руководством "Краснодар" провел 48 встреч. После возобновления первенства клуб из Кубани ни разу не победил и уступил "Зениту" первое место в таблице. Кроме того, южане прекратили борьбу за Кубок России.

Мусаев уже тренировал "Краснодар" с 2018 по 2021 год. Под его руководством клуб завоевывал бронзовые медали российского первенства, а также впервые играл в Лиге чемпионов.