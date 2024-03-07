"Краснодар" разорвал соглашение с главным тренером

ФК "Краснодар" объявил о расставании с главным тренером. После зимнего перерыва команда провела три матча, не одержав в них ни одной победы.

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич покидает свой пост. Об этом сказано в Telegram-канале футбольного клуба.

"Клуб благодарит его [Ивича] за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни" – пресс-служба

Последние результаты

После зимней паузы "Краснодар" провел два матча в чемпионате России. В 19-м туре "быки" сыграли дома вничью с казанским "Рубином" (1:1), а в 20-м уступили на выезде "Ростову" (1:2). Кроме того, накануне подопечные Владимира Ивича вылетели из Кубка России, проиграв в Подмосковье "Химкам" (0:2).

Турнирная таблица

После 20 туров "Краснодар" с 39 очками занимает второе место в национальном первенстве, отставая от идущего первым "Зенита" всего на 1 очко. На третьем месте располагается "Динамо", в активе команды 38 очков.