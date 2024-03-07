Вестник Кавказа

"Краснодар" разорвал соглашение с главным тренером

Владимир Ивич
© Фото: сайт футбольного клуба “Краснодар“
ФК "Краснодар" объявил о расставании с главным тренером. После зимнего перерыва команда провела три матча, не одержав в них ни одной победы.

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич покидает свой пост. Об этом сказано в Telegram-канале футбольного клуба.

"Клуб благодарит его [Ивича] за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни"

– пресс-служба

Последние результаты

После зимней паузы "Краснодар" провел два матча в чемпионате России. В 19-м туре "быки" сыграли дома вничью с казанским "Рубином" (1:1), а в 20-м уступили на выезде "Ростову" (1:2). Кроме того, накануне подопечные Владимира Ивича вылетели из Кубка России, проиграв в Подмосковье "Химкам" (0:2).

Турнирная таблица

После 20 туров "Краснодар" с 39 очками занимает второе место в национальном первенстве, отставая от идущего первым "Зенита" всего на 1 очко. На третьем месте располагается "Динамо", в активе команды 38 очков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1525 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда откроют стадион «Спартак» во Владикавказе

Когда откроют стадион «Спартак» во Владикавказе

Игроки &quot;Краснодара&quot; отправятся играть за Армению

Игроки "Краснодара" отправятся играть за Армению

Завтра &quot;Краснодар&quot; сыграет со столичными &quot;Химками&quot;

Завтра "Краснодар" сыграет со столичными "Химками"

Сборные России и Беларуси по футболу проведут матч

Сборные России и Беларуси по футболу проведут матч

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы