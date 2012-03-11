В Кисловодске стартовал летний сезон "Курортных выходных"

В ставропольском курортном Кисловодске открылся летний сезон – по традиции, его будет сопровождать масса культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут на различных городских площадках.

В курортном Кисловодске на Ставрополье стартовал летний сезон: по традиции, он будет изобиловать концертами, театральными постановками, танцами и различными спортивными состязаниями, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

"В Кисловодске стартовал летний сезон культурных и спортивных мероприятий "Курортные выходные". Программа включает проведение спортивных чемпионатов, мастер-классов, театральных выступлений, инструментальных концертов, вечеров курортных танцев, а также множество других культурных и спортивных мероприятий для жителей и гостей курорта"

- мэрия Кисловодска

Все мероприятия будут бесплатными, проходить они будут на многочисленных городских площадках, а посетить их смогут все желающие, рассказали в администрации, передает ТАСС.

"Будем регулярно приглашать интересных людей из разных сфер, чтобы желающие могли получить новые знания, навыки и вдохновение на свежем воздухе"

- мэр Кисловодска Евгений Моисеев

В таком многообразии каждый найдет для себя что-то интересное, вне зависимости от возраста и интересов – это не только концерты и утренние зарядки с известными спортсменами, но и танцевальные мастер-классы от профессиональных инструкторов, астрономические часы под открытым небом и многое другое.