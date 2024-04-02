Вестник Кавказа

В Керчи заработала школа художественной гимнастики

В Керчи заработала школа художественной гимнастики
© Фото: Telegram-канал Святослава Брусакова
В Крыму будут готовить профессиональных спортсменов – в Керчи сегодня открылась спортивная школа олимпийского резерва, ученицами которой станут будущие профессиональные художественные гимнастки.

В крымской Керчи сегодня официально открылась спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике, воспитанниками которой уже 75 юных спортсменок. Зал позволяет проводить занятия и по единоборствам, - заявил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

Школу глава городской администрации открывал совместно с министром спорта Крыма Ольгой Торубаровой, официальной церемонией торжество не ограничилось - на территории спорткомплекса чиновники высадили сад памяти, в этой акции, помимо членов администрации и депутатов горсовета, поучаствовали и сами юные спортсмены.

"На открытии спорткомплекса мы не останавливаемся. Делюсь с родителями воспитанников школы и всеми керчанами доброй новостью о строительстве в городе еще двух спортивных объектов. До конца года в Керчи будет построен ледовый дворец. Также, в следующем году будет построен плавательный бассейн. Уверен, это даст новый импульс развитию спорта и физической культуры в Керчи"

- Святослав Брусаков

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