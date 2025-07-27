В одном из районов Азербайджана сегодня утром произошло землетрясение.
В Кельбаджарском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки, информирует сейсмологическая служба страны.
Как сообщают специалисты службы, подземная активность была зафиксирована в 5 утра по местному времени. Эпицентр был расположен в 30 километрах от Дашкесана.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Напомним, что 29 июля подземные толчки были зафиксированы в районе Каспийского моря. Магнитуда сейсмической активности составила 3 балла.