В одном из районов Азербайджана сегодня утром произошло землетрясение.

В Кельбаджарском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки, информирует сейсмологическая служба страны.

Как сообщают специалисты службы, подземная активность была зафиксирована в 5 утра по местному времени. Эпицентр был расположен в 30 километрах от Дашкесана.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, что 29 июля подземные толчки были зафиксированы в районе Каспийского моря. Магнитуда сейсмической активности составила 3 балла.