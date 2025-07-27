Вестник Кавказа

В Кельбаджарском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки

В Кельбаджарском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из районов Азербайджана сегодня утром произошло землетрясение.

В Кельбаджарском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки, информирует сейсмологическая служба страны. 

Как сообщают специалисты службы, подземная активность была зафиксирована в 5 утра по местному времени. Эпицентр был расположен в 30 километрах от Дашкесана. 

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 

Напомним, что 29 июля подземные толчки были зафиксированы в районе Каспийского моря. Магнитуда сейсмической активности составила 3 балла.

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