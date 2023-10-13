В КЧР введут почетные звания

Опубликовано: 23:07, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: правительство Казахстана

В скором времени в Карачаево-Черкесии могут появиться два почетных звания для жителей региона – депутаты парламента республики рассмотрят этот вопрос на ближайшей сессии.

На рассмотрение депутатов Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии (КЧР) на ближайшей сессии поступят два законопроекта об учреждении почетных званий в республике, - сообщили в парламенте региона.

Речь идет о звании "Почетный гражданин КЧР", которое за выдающиеся заслуги в госуправлении, укреплении мира, успехах в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, в воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и другой деятельности, а также проявившие личное мужество и героизм при выполнении служебного или гражданского долга, будет присваивать глава региона, передает "Интерфакс".

Все они будут внесены в книгу почетных граждан КЧР, которая будет изготовлена в единственном экземпляре.

Героями труда КЧР смогут стать люди, проработавшие в республике не менее 30 лет и обладающие выдающимися заслугами и достижениями, внесшие значительный вклад в государственное, хозяйственное, общественное и социально-экономическое развитие республики.

Почетные граждане обеих категорий получат не только нагрудные знаки и удостоверения – им также полагается единовременная премия в 100 тыс рублей и право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 5 тыс рублей, говорится в проекте закона.