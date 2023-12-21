В КБР стартовала акция по приему новогодних елок

Лесным красавицам - новогодним елкам, украшавшим дома в дни праздников, нашли достойное применение – из их коры и еловой щепы изготовят украшения для Нальчика и покрытие для экотроп туристических маршрутов.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня стартовала трехдневная акция "Елочный круговорот" – она призвана с пользой утилизировать новогодние деревца и найти им дальнейшее применение, сообщил представитель регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Экологистика".

В Нальчике заработали четыре пункта приема новогодних деревьев, которые после переработки будут использованы для благоустройства города – елочной щепой и корой будут украшены клумбы и засыпаны площадки для деревьев. Кроме того, щепа и опилки – самый оптимальный материал для обустройства вольеров для животных в зоопарке города, передает "Интерфакс".

Еще одно удобное и экологичное применение древесного материала – засыпка экотроп многочисленных туристических маршрутов в горах региона.

Продлится посленовогодняя акция до 17 января, добавили в "Экологистике".