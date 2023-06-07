В КБР подготовят сирот к самостоятельной жизни

Специальный Центр сопровождения детей-сирот скоро заработает в КБР. В нем дети смогут получить первые навыки для самостоятельной жизни. Супруги же, желающие стать приемной семьей для ребенка, узнают, как воспитывать детей.
В этом году в Кабардино-Балкарии откроется центр, который поможет детям-сиротам, тем, кто остался без попечения родителей, а также семьям, которые собираются взять ребенка на воспитание.
Центр сопровождения детей-сирот будет действовать на базе школы-интерната.№5.
"Туда переведут ребят, воспитывающихся в учреждениях министерства здравоохранения КБР, министерства труда и социального развития КБР"
– правительство КБР
Помимо прочего, сотрудники центра помогут пройти адаптацию сиротам с ОВЗ.
Еще одна немаловажная задача учреждения - профилактика такого негативного явления, как социальное сиротство