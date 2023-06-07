В КБР подготовят сирот к самостоятельной жизни

Опубликовано: 22:45, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специальный Центр сопровождения детей-сирот скоро заработает в КБР. В нем дети смогут получить первые навыки для самостоятельной жизни. Супруги же, желающие стать приемной семьей для ребенка, узнают, как воспитывать детей.

В этом году в Кабардино-Балкарии откроется центр, который поможет детям-сиротам, тем, кто остался без попечения родителей, а также семьям, которые собираются взять ребенка на воспитание.

Центр сопровождения детей-сирот будет действовать на базе школы-интерната.№5.

"Туда переведут ребят, воспитывающихся в учреждениях министерства здравоохранения КБР, министерства труда и социального развития КБР"

– правительство КБР

Помимо прочего, сотрудники центра помогут пройти адаптацию сиротам с ОВЗ.

Еще одна немаловажная задача учреждения - профилактика такого негативного явления, как социальное сиротство