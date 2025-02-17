Вестник Кавказа

В КБР открыли самый высокогорный в России клуб спортивных единоборств

В КБР открыли самый высокогорный в России клуб спортивных единоборств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный клуб единоборств в стране. На мероприятии присутствовали мастера борьбы, а также руководители федерации дзюдо.

Центр спортивных единоборств "Отечество - Эльбрус" начал работу в Приэльбрусье КБР, поведал глава республики Казбек Коков. 

Сообщается, что открытие объекта, ставшего самым высокогорным в стране, приурочено к Году защитника Отечества, а также к 80-летию Победы. Открытие посетил вице-президент федерации дзюдо РФ Борис Ротенберг. 

Среди именитых чемпионов, которые посетили открытие, можно назвать заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе, олимпийского чемпиона, заместителя председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики Мурата Карданова. 

Отметим, что опытные спортсмены продемонстрировали свое мастерство подрастающему поколению в рамках показательных выступлений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
895 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

В КБР восстановят свыше 35 га леса

В КБР восстановят свыше 35 га леса

Курорт &quot;Эльбрус&quot; закрывает канатные дороги из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" закрывает канатные дороги из-за непогоды

Осенью в Кабардино-Балкарии откроется мост через Терек

Осенью в Кабардино-Балкарии откроется мост через Терек

Шесть поселков в КБР получили быстрый интернет в 2024 году

Шесть поселков в КБР получили быстрый интернет в 2024 году

Ледовый дворец открылся в Нальчике

Ледовый дворец открылся в Нальчике

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В КБГУ стартовал Год защитника Отечества

В КБГУ стартовал Год защитника Отечества

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы