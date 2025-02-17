В КБР открыли самый высокогорный в России клуб спортивных единоборств

В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный клуб единоборств в стране. На мероприятии присутствовали мастера борьбы, а также руководители федерации дзюдо.

Центр спортивных единоборств "Отечество - Эльбрус" начал работу в Приэльбрусье КБР, поведал глава республики Казбек Коков.

Сообщается, что открытие объекта, ставшего самым высокогорным в стране, приурочено к Году защитника Отечества, а также к 80-летию Победы. Открытие посетил вице-президент федерации дзюдо РФ Борис Ротенберг.

Среди именитых чемпионов, которые посетили открытие, можно назвать заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе, олимпийского чемпиона, заместителя председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики Мурата Карданова.

Отметим, что опытные спортсмены продемонстрировали свое мастерство подрастающему поколению в рамках показательных выступлений.