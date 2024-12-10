В казахстанском Актобе пытались захватить заложников

Минувшей ночью казахстанские правоохранители проводили спецоперацию в казахстанском Актобе – неназванные лица пытались захватить заложников, в том числе девушку, однако их планы были сорваны.

Нынешней ночью на пульт дежурного службы полиции 102 поступило сообщение о захвате в заложники девушки в одном из домов частного сектора казахстанского Актобе, сообщил в своем Telegram-канале областной департамент полиции.

На место немедленно прибыли все экстренные службы, район оцепили, а после прибытия начальника департамента полиции города и прокурора начались переговоры, передает Sputnik Казахстан.

"Операция по освобождению заложников прошла успешно. Подозреваемый задержан. Трое потерпевших доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело"

- департамент полиции Актюбинской области

Подробностей акции правоохранители не раскрывают – известно лишь, что освобождены трое заложников, в том числе девушка. Все они доставлены в местную больницу.