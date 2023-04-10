В Казахстане вышел на экраны фильм о Гейдаре Алиеве

Опубликовано: 23:00, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане в рамках поручения, данного руководством страны. Съемками картины занималась телекорпорация "Казахстан".

Документальную работу об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве создали в Казахстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым.

Фильм, который называется "Выдающаяся жизнь Гейдара Алиева" создавался по поручению властей Казахстана. За съемки данной картины отвечала телерадиокорпорация "Казахстан".

Как отметил Токаев, создание в освобожденном от оккупации Физули Центра детского творчества имени Курмангазы показывает теплые отношения, которые существуют между Баку и Астаной. Строительство ведется высокими темпами, и уже в ближайшее время центр откроется для детей.

Президент заверил, что Казахстан продолжит развивать любые контакты с Азербайджаном.