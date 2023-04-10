В Казахстане вышел на экраны фильм о Гейдаре Алиеве

Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане в рамках поручения, данного руководством страны. Съемками картины занималась телекорпорация "Казахстан".
Документальную работу об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве создали в Казахстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым.
Фильм, который называется "Выдающаяся жизнь Гейдара Алиева" создавался по поручению властей Казахстана. За съемки данной картины отвечала телерадиокорпорация "Казахстан".
Как отметил Токаев, создание в освобожденном от оккупации Физули Центра детского творчества имени Курмангазы показывает теплые отношения, которые существуют между Баку и Астаной. Строительство ведется высокими темпами, и уже в ближайшее время центр откроется для детей.
Президент заверил, что Казахстан продолжит развивать любые контакты с Азербайджаном.