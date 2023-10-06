В Казахстане временно отключат радио и тв

В Республике Казахстан 18 октября временно прекратят свою работу радио и телевидение из-за технических мероприятий. Об этом на своем сайте сообщил казахстанский оператор телерадиовещания "Казтелерадио".
В это время будут осуществляться ремонтные работы на техническом оснащении телерадиовещания. Телевизионные каналы и радиостанции республики приостановят свою трансляцию в 3:00 и возобновят вещание в 17:00 по Астане.
Также плановые мероприятия будут проходить на РТС "Кок-Тобе" в Алматы с отключением ряда каналов и радиостанций. Вещание не будет осуществляться с 09:00 18 октября до 17:00 19 октября.
Запланированные работы связаны с улучшением качества предоставляемых услуг и позволят обеспечить казахстанцев бесперебойным вещанием.
Такие обязательные мероприятия проводятся компанией каждый квартал.