В Казахстане временно отключат радио и тв

Опубликовано: 16:46, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Республики Казахстан 18 октября проведут плановые профилактические работы телекоммуникаций. Трансляция каналов и радио не будет осуществляться в течение суток. Об этом рассказал нацоператор "Казтелерадио".

В Республике Казахстан 18 октября временно прекратят свою работу радио и телевидение из-за технических мероприятий. Об этом на своем сайте сообщил казахстанский оператор телерадиовещания "Казтелерадио".

В это время будут осуществляться ремонтные работы на техническом оснащении телерадиовещания. Телевизионные каналы и радиостанции республики приостановят свою трансляцию в 3:00 и возобновят вещание в 17:00 по Астане.

Также плановые мероприятия будут проходить на РТС "Кок-Тобе" в Алматы с отключением ряда каналов и радиостанций. Вещание не будет осуществляться с 09:00 18 октября до 17:00 19 октября.

Запланированные работы связаны с улучшением качества предоставляемых услуг и позволят обеспечить казахстанцев бесперебойным вещанием.

Такие обязательные мероприятия проводятся компанией каждый квартал.