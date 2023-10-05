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Буйного клиента связали скотчем в телефонной компании в Алматы

Буйного клиента связали скотчем в телефонной компании в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нетривиальные меры пришлось предпринять сотрудникам "Казахтелекома" против клиента, устроившего небольшой дебош из-за долгой очереди. Видео инцидента, в ходе которого был использован скотч, распространилось по соцсетям.

Хулигана утихомиривали с помощью скотча в офисе компании "Казахтелеком" в Алматы. Видеозапись, на которой запечатлены необычные события, была опубликована в интернете.

В комментариях к ней утверждалось, что виновник пришел в ярость из-за долгого ожидания в очереди: ему пришлось просидеть целых три часа.

Ситуацию прокомментировали в "Казахтелекоме". По версии оператора, мужчина провел в ожидании не три часа, а меньше, но сколько именно, в компании не уточнили.

Зато ее сотрудники заявили, что клиент был нетрезв и, соответственно, неадекватен. В частности, он ругался матом, пишет Sputnik Казахстан.

"Для безопасности клиентов были приняты вынужденные меры до прибытия полиции"

– Казахтелеком

 

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