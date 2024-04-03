Вестник Кавказа

В Казахстане сделали заявление о транзите нефти на фоне паводков

В Казахстане сделали заявление о транзите нефти на фоне паводков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как сказываются паводки в Казахстане на транзите нефти? По данным "Казтрансойл", подтопление не угрожает предприятию, нефть отправляется в штатном режиме.

Транзит нефти не пострадал из-за паводков в Казахстане, заверили в компании "Казтрансойл".

Паводки в Казахстане в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, на данный момент режим ЧС действует в 10 регионах страны. Предприятиям "Казтрансойл" подтопления не угрожают, работы на магистральном нефтепроводе идут в штатном режиме.

"Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме"

– заявление

Отметим, что в начале года экспорт казахстанской нефти был снижен, отчего бюджет недополучил доходов.

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