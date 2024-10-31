В Казахстане ограничили движение на дорогах из-за непогоды

В Казахстане сильные снегопады повлияли на дорожную ситуацию в ряде регионов. Оператор дорог страны "Казавтожол" ввел ограничения на многих трассах для большегрузов и автобусов.

"Казавтожол" временно ограничил проезд на дорогах в Абайской области и в Восточно-Казахстанской области из-за сложных погодных условий.

Особые меры вводятся на трассе от Алматы до Усть-Каменогорска. Ограничения введены на участке км 683-967. Также остановиться водителям придется на участке шоссе "Омск-Майкапшагай", здесь ограничения введены на км 910-1002.

Особый режим передвижения установлен и в Восточно-Казахстанской области. Здесь задержаться водителям придется на трассе Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ, ограничения введены на участках км. 1123-1191, а также км 1194-1212.

Ожидается, что проезд будет открыт в 6:00 11 ноября.