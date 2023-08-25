В Казахстане менеджер банка набрал кредитов на 50 человек

В Туркестанской области сотрудник банка оформлял кредиты на граждан без их ведома. В списке пострадавших 47 человек.

Почти 50 человек оказались закредитованы из-за незаконных действий сотрудниками банка в Туркестанской области.

Менеджер без ведома клиентов оформил на них кредитов общей суммой 21 млн тенге.

"В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на их имя кредиты. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "мошенничество"

– МВД Казахстана

Под подозрение попал 31-летний сотрудник банка, он арестован. Мужчина брал кредиты на имена клиентов, пользуясь тем, что имеет доступ к их личным данным. Пострадали несколько десятков человек.