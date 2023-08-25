Комендант общежития брала кредиты на студентов в Казахстане

Опубликовано: 20:10, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительница Талдыкоргана, работая в студенческом общежития, оформляла кредиты на знакомых, в том числе студентов и коллег. Однако потерпевшие простили ее.

Приговор по делу о крупном мошенничестве был вынесен в Талдыкоргане, рассказали в пресс-службе суда Жетысуской области.

Женщина, работавшая комендантом в общежитии для студентов, совершила мошенничество, жертвами которого стали 16 человек студентов и работников общежития. В общей сложности преступница нанесла им ущерб на сумму более чем 24 млн тенге, почти $53 тыс. Впрочем, она добровольно смогла частично возместить его.

Чтобы осуществить мошенничество, комендант входила в доверие к потерпевшим, а затем брала кредиты, как товарные, так и в деньгах.

"Подсудимая признала предъявленное обвинение, искренне раскаялась и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшие простили подсудимую и просили назначить ей наказание, не лишающее ее свободы"

– суд

Кроме того, у коменданта были малолетние дети.

Учитывая все эти обстоятельства, суд приговорил мошенницу к ограничению свободы на 4 года. Над ней будет вестись пробационный контроль.