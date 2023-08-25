Комендант общежития брала кредиты на студентов в Казахстане

Приговор по делу о крупном мошенничестве был вынесен в Талдыкоргане, рассказали в пресс-службе суда Жетысуской области.
Женщина, работавшая комендантом в общежитии для студентов, совершила мошенничество, жертвами которого стали 16 человек студентов и работников общежития. В общей сложности преступница нанесла им ущерб на сумму более чем 24 млн тенге, почти $53 тыс. Впрочем, она добровольно смогла частично возместить его.
Чтобы осуществить мошенничество, комендант входила в доверие к потерпевшим, а затем брала кредиты, как товарные, так и в деньгах.
"Подсудимая признала предъявленное обвинение, искренне раскаялась и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшие простили подсудимую и просили назначить ей наказание, не лишающее ее свободы"
– суд
Кроме того, у коменданта были малолетние дети.
Учитывая все эти обстоятельства, суд приговорил мошенницу к ограничению свободы на 4 года. Над ней будет вестись пробационный контроль.