В Дагестане предстанет перед судом пытавшаяся задушить пациента санитарка

Опубликовано: 17:53, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительница Махачкалы, работавшая санитаркой в местном психоневрологическом диспансере, предстанет перед судом. Ранее было установлено, что она пыталась задушить пожилого пациента.В Ингушетии арестованы два участника массовой драки в горах

В Махачкале будут судить санитарку психоневрологического диспансера, которая пыталась задушить одного из пациентов. Об этом сообщает прокуратура Дагестана.

На видео, появившемся в интернете в июле, видно, как сотрудница диспансера положила подушку на голову пожилого мужчины, привязанного к кровати, и удерживает ее. За кадром находилась еще одна сотрудница, ее смех слышен на видео. Была проведена служебная проверка, по итогам которой обеих сотрудниц уволили. В отношении первой возбудили уголовное дело.

"Прокуратурой Советского района города Махачкалы направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей санитарки психоневрологического диспансера, обвиняемой в истязании пациента"

– пресс-служба прокуратуры

По данным следствия, сотруднице диспансера душила мужчину на протяжении 15 секунд, придавив его лицо подушкой. Обвиняемая была задержана 20 июля, а через несколько дней ей поместили в СИЗО.