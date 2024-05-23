В Казахстане будут производить телевизоры Samsung

Производить бытовую технику под брендом Samsung могут начать в Казахстане. В настоящее время компания ведет переговоры с правительством страны.

Министерство промышленности и строительства Казахстана обсуждает с компанией Samsung возможность запуска производства в республике.

«Производство бытовой техники в стране выросло в 3,8 раза… Одновременно ведутся переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics и китайской HKC… Samsung заинтересована, но неясно, когда сделка будет завершена»

– министр Канат Шарлапаев

Глава ведомства уточнил, что если соглашение будет достигнуто, Samsung в Казахстане начнет производить телевизоры и стиральные машины.

«Для того, чтобы компания пришла к нам, нам необходимо изменить нормативно-правовые документы»

– министр