В Каспийском море зафиксировали подземные толчки

Землетрясение в 3,1 балла зафиксировали сегодня утром сейсмологи Азербайджана. Природное явление охватило район Каспия.
Сейсмическая активность зафиксирована сегодня утром в районе Каспийского моря, сообщается в Республиканском центре сейсмологической службы при НАН Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. Эпицентр природного явления располагался на глубине 67 км.
Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. Ранее сейсмическая активность наблюдалась в районе 30 мая.