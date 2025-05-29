Вестник Кавказа

В Каспийском море зафиксировали подземные толчки

В Каспийском море зафиксировали подземные толчки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение в 3,1 балла зафиксировали сегодня утром сейсмологи Азербайджана. Природное явление охватило район Каспия.

Сейсмическая активность зафиксирована сегодня утром в районе Каспийского моря, сообщается в Республиканском центре сейсмологической службы при НАН Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. Эпицентр природного явления располагался на глубине 67 км. 

Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. Ранее сейсмическая активность наблюдалась в районе 30 мая.

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