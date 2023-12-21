Вестник Кавказа

В Каспийском море спасли двух людей из неисправной лодки

В Каспийском море спасли двух людей из неисправной лодки
© Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана
Сотрудники пограничной службы Азербайджана спасли двух людей, которые дрейфовали в Каспийском море на неисправной лодке.

В акватории Каспийского моря с неисправной лодки спасли двух человек, которые могли утонуть. Информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана

Отмечается, что двое жителей села Шахагачи Астаринского района оказались в море на плавучем судне, у которого отказал двигатель. Из-за этого был риск, что лодка могла затонуть в шести милях от берега. 

Сотрудники пограничной службы оперативно отреагировали на поступившее сообщение и доставили двух членов экипажа неисправной лодки на берег.

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