В Карачаево-Черкесии снова активизировались простудные заболевания

После небольшого перерыва в Карачаево-Черкесии снова пошли в рост грипп и ОРВИ – только за неделю их число выросло на треть, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) – новый рост числа заболевших гриппом и ОРВИ: только за минувшую неделю в регионе выявили больше 1,3 тыс случаев, сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по КЧР.

Превышение эпидемического порога сезонных простудных болезней составило 33%, а это намного больше многолетних средних показателей: причем, болеют не только дети, но и взрослые, передает "Интерфакс".

Наибольшее число новых заболевших, однако, наблюдается среди молодежи в возрасте 15 лет и старше, где эпидпорог превышен на 69%, а болеют жители КЧР преимущественно гриппом А H3N2, RS-вирусами, риновирусами, бокавирусами и новым штаммом коронавируса, добавили в региональном Роспотребнадзоре.