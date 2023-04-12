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В Карачаево-Черкесии капитально обновили общежитие старейшего вуза республики

В Карачаево-Черкесии капитально обновили общежитие старейшего вуза республики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР впервые за 40 лет привели в порядок два корпуса общежития госуниверситета имени У. Д. Алиева. На работы было выделено порядка 230 млн рублей

В Карачаевске капитально отремонтировали два корпуса общежития КЧГУ имени У. Д. Алиева, рассчитанных более чем на 700 мест.

Масштабные ремонтные работы там выполнили впервые за 40 лет.

В общежитии старейшего вуза республики привели в порядок комнаты, коридоры и санузлы. Кроме того, там были установлены новые камеры видеонаблюдения и сантехника, а также заменены системы отопления, энергоснабжения и противопожарной защиты.

Параллельно с ремонтом общежития была обновлена столовая.

При поддержке Минобрнауки Карачаево-Черкесии на ремонт потратили 230 млн рублей, 20 из которых являются средствами самого КЧГУ.

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