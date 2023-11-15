В Карабахе построят 8 профессиональных лицеев

В Карабахском экономическом районе будут построены 8 профессиональных лицеев. Фундамент одного из них уже заложен в Физули.

Власти Азербайджана реализуют проект по строительству профессиональных учреждений в Карабахском экономическом районе. В планах возвести 8 профессиональных лицеев. Информацию об этом озвучил глава Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов в ходе своего выступления на семинаре "Эффективная коммуникация".

Он рассказал, что для развития экономики страны важно создавать учебные учреждения такого формата.

"В настоящее время в Физули заложен фундамент профессионального лицея. Нашей целью является охватить весь Азербайджан. Профессиональное образование служит экономике. При строительстве учреждения в первую очередь учитываются экономические потребности конкретного региона"

– Джейхун Керимов

Керимов отметил, что в каждом новом здании будут предусмотрены общежития.

Кроме этого, директор госагентства рассказал, что в следующем году будет запущен новый корпус Бакинского профессионального лицея.

Министерством науки и образования Азербайджана был организован семинар "Эффективная коммуникация", на котором присутствовали представители сферы образования и пресса. В ходе мероприятия его участники обсудили развитие высшего, общего и дошкольного образования в республике.