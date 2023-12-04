В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружена 171 мина за неделю

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов были найдены несколько сотен мин и боеприпасов вооруженных сил Армении.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было обнаружено большое количество неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.

В ходе оперативно-розыскной операции саперами найдены 87 противопехотных мин, 84 противотанковые мины и более 300 боеприпасов, которые не успели разорваться. Эти данные были опубликованы на сайте Агентства по разминированию Азербайджанской Республики.

По информации агентства такое количество мин и боеприпасов было найдено в течение прошлой недели.

Отмечается, что снаряды обнаружены на территории десяти районов.

Всего в ходе операции было расчищено 533 гектара земли.