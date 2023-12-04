Вестник Кавказа

В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружена 171 мина за неделю

В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружена 171 мина за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов были найдены несколько сотен мин и боеприпасов вооруженных сил Армении.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было обнаружено большое количество неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. 

В ходе оперативно-розыскной операции саперами найдены 87 противопехотных мин, 84 противотанковые мины и более 300 боеприпасов, которые не успели разорваться. Эти данные были опубликованы на сайте Агентства по разминированию Азербайджанской Республики. 

По информации агентства такое количество мин и боеприпасов было найдено в течение прошлой недели. 

Отмечается, что снаряды обнаружены на территории десяти районов. 

Всего в ходе операции было расчищено 533 гектара земли.

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