В Карабахе и Восточном Зангезуре быстро растет экономика

Опубликовано: 14:00, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За последние полгода освобожденные регионы Азербайджана приросли 70 предприятиями и 1,2 тыс ИП. Особый экономический рост фиксируется в Агдаме и Лачине.

Освобожденные регионы Азербайджана активно развиваются, с начала года в них было создано свыше 1,2 тыс ИП и почти 70 предприятий.

За шесть месяцев на освобожденных азербайджанских территориях было зарегистрировано 1,3 тыс юрлиц, в основном это субъекты индивидуального предпринимательства (ИП). По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, число новых предприятий и организаций выросло на 68%, также серьезно увеличилось количество новых рабочих мест - в 2,4 раза.

Лидером по экономическому развитию в 2023 году стал Агдам, где появилось 18 новых организаций и 472 ИП. Следом идет Лачин - 11 организаций и 117 ИП, при этом регион открыл больше всего рабочих мест в этом году. В Физули за январь-июнь открылись 7 организаций и 333 ИП. В Губадлы зарегистрированы 4 новых предприятия и 97 ИП, в Кельбаджаре - 7 предприятий и 42 ИП, в Джебраиле - 8 предприятий и 73 ИП, в Шуше - 5 организаций и 20 ИП, в Зангилане - 6 предприятий и 48 ИП, в Ходжавенде - 3 предприятия и 24 ИП, в Ходжалы - 12 ИП.

Данные взяты из отчета Государственного комитета статистики Азербайджана.