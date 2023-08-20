Лачин встречает своих новых жильцов

Опубликовано: 10:00, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Вынужденные переселенцы возвращаются в родной Лачин – сегодня по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденный от оккупации город в Карабахе вернулись еще 13 семей.

Очередная группа переселенцев сегодня возвращается в родной Лачин - из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе азербайджанской столицы в родные земли выехали 13 семей, это еще 46 новых горожан.

Освободить город, как и весь Лачинский район, от армянской оккупации удалось в результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией. Путь к малой родине растянулся на три долгих десятилетия и завершился возвращением в родные края после изгнания оккупантов.

Город активно обустраивается – создается необходимая инфраструктура, восстанавливаются дороги, строятся новые удобные и светлые дома, поэтому его новые жители будут чувствовать себя на родине вполне комфортно, передает Trend.

Новые жители преобразующегося и благоустраиваемого города уже поблагодарили президента, первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, а также Азербайджанскую армию, освободившую их земли от оккупации.

Переселившиеся в Лачин семьи разместятся в домах, где они жили раньше и которые после победы над оккупантами были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

Теперь Лачин станет почти городом-тысячником – с приездом новых горожан его население, которое будет жить здесь постоянно, будет состоять из 234 семей, а это - 904 новых жильца.