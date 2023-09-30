В Карабах и Восточный Зангезур к 2027 году вернутся более 100 тыс человек

Опубликовано: 7:37, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанское руководство планирует в течение ближайших нескольких лет добиться возвращения в Карабах и Восточный Зангезур более 100 тыс человек. К настоящему времени это смогли сделать 2,3 тыс человек.

К 2027 году власти Азербайджана рассчитывают обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 100 тыс человек. Такое заявление накануне сделал президент страны.

"Уверен, что все поставленные задачи и цели будут выполнены и в следующие три года свыше 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся в свои дома"

– Ильхам Алиев

Глава государства указал на то, что к настоящему времени в свои дома, расположенные на этих землях, уже смогли вернуться 2,3 тыс бывших вынужденных переселенцев. Ожидается, что к началу 2024 года их количество увеличится на 3,2 тыс – до 5,5 тыс.