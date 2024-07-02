В кабардино-балкарском Дигулбее тушат масштабный пожар

В селении Дигулбей в Кабардино-Балкарии сильный пожар охватил крышу магазина строительных товаров, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров, с огнем борются свыше 60 пожарных.
В крупном кабардино-балкарском селении Дигулбей сегодня утром вспыхнул масштабный пожар – по невыясненным пока причинам огонь охватил кровлю строительного магазина, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 09:35 мск поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине"
- МЧС по КБР
На данный момент площадь возгорания составляет 1,5 тыс кв м, пожар классифицируется по 3-му, наивысшему рангу для населенных пунктов такого рода, его тушат 63 огнеборца и 15 единиц техники.