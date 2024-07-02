Вестник Кавказа

В кабардино-балкарском Дигулбее тушат масштабный пожар

В кабардино-балкарском Дигулбее тушат масштабный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селении Дигулбей в Кабардино-Балкарии сильный пожар охватил крышу магазина строительных товаров, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров, с огнем борются свыше 60 пожарных.

В крупном кабардино-балкарском селении Дигулбей сегодня утром вспыхнул масштабный пожар – по невыясненным пока причинам огонь охватил кровлю строительного магазина, сообщило ГУМЧС РФ по региону.

"В 09:35 мск поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине"

- МЧС по КБР

На данный момент площадь возгорания составляет 1,5 тыс кв м, пожар классифицируется по 3-му, наивысшему рангу для населенных пунктов такого рода, его тушат 63 огнеборца и 15 единиц техники.

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